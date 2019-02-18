HABER

Tartıştığı damadını silahla yaraladığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 10:50 | Son Güncelleme

Konya'da kızıyla boşanma aşamasında olan damadını çıkan tartışma sonucu silahla yaraladığı ileri sürülen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı

Konya'da kızıyla boşanma aşamasında olan damadını silahla yaraladığı ileri sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Mehmet K. (36), merkez Selçuklu ilçesi Uluyayla Caddesi'ndeki İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan kayınpederi Mustafa A'nın (47) yanına gitti.

Burada damat ile kayınpederi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa A, silahla Mehmet K'ye 3 el ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Mustafa A, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Mustafa A'nın polisteki ilk ifadesinde, kızıyla damadının boşanma aşamasında olduklarını, damadı Mehmet K'nin kendisine sürekli tehdit mesajları attığını, bugün konuşmak için yanına geldiğinde çıkan tartışma sonucu olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

PARTNERKilo verince bambaşka biri oldu! Onu gören inanamıyorKilo verince bambaşka biri oldu! Onu gören inanamıyor
Donan baraja gömüldü!Donan baraja gömüldü!
Yurttaş: “Elektrik yangınlarının neredeyse tamamı tedbirsizlik kaynaklıdır”Yurttaş: “Elektrik yangınlarının neredeyse tamamı tedbirsizlik kaynaklıdır”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boşanma damat Konya silahla yaralama

En Çok Okunan Haberler

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

Şişli'de kaza! Lüks otomobilini bırakıp koşarak kaçtı

Şişli'de kaza! Lüks otomobilini bırakıp koşarak kaçtı

Survivor'da dengeleri değiştirecek yeni yarışmacı!

Survivor'da dengeleri değiştirecek yeni yarışmacı!

İmzalandı! 20 milyar dolarlık dev anlaşma

İmzalandı! 20 milyar dolarlık dev anlaşma

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da maden ocağında göçük! Mahsur kalanlar var

Aydın'da maden ocağında göçük! Mahsur kalanlar var

Mucizenin fotoğrafı... Şimdi kitabını yazıyor

Mucizenin fotoğrafı... Şimdi kitabını yazıyor

Donan baraja gömüldü!

Donan baraja gömüldü!

Taksim’de engellilerin kullandığı şarj istasyonunun soketi ikinci kez çalındı

Taksim’de engellilerin kullandığı şarj istasyonunun soketi ikinci kez çalındı

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul için kar uyarısı, tarih verildi)

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

İğne atılsa yere düşmüyor! Sabahın ilk ışıklarından itibaren başlıyor

İğne atılsa yere düşmüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.