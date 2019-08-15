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Tartıştığı dini nikahlı eşi ve babasıyla köy muhtarını öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 21:19 | Son Güncelleme

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde Bayram D., çıkan tartışma sonucu dini nikahla birlikte yaşadığı Asiye Aydoğmuş ve babası Orhan Aydoğmuş ile kendisini engellemeye çalışan köy muhtarı Ayşe Adıgüzel’i tabancayla öldürüp, kaçtı.

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde Bayram D., çıkan tartışma sonucu dini nikahla birlikte yaşadığı Asiye Aydoğmuş ve babası Orhan Aydoğmuş ile kendisini engellemeye çalışan köy muhtarı Ayşe Adıgüzel’i tabancayla öldürüp, kaçtı. Şüpheli jandarma tarafından Gelendost ilçesinde yakalandı.

Antalya’da oturan Bayram D., 2013 yılında Asiye Aydoğmuş ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Son zamanlarda geçimsizlik nedeniyle sık sık yaşanan tartışmaların ardından Asiye Aydoğmuş, Yalvaç’a bağlı Çetince köyündeki baba evine yerleşti. Bayram D., tüm ısrarlarına rağmen dönmeyen Asiye Aydoğmuş ile görüşmek için bugün öğleden sonra köye geldi.

Köyün muhtarı Ayşe Adıgüzel’i bulan Bayram D., nikahsız eşi ve ailesiyle görüşmek istediğini belirterek kendisine yardımcı olmasını istedi. Muhtar Ayşe Adıgüzel ile Bayram D., Isparta- Konya karayolu üzerinde bulunan ve Aşağıova olarak bilinen arazideki bahçeye çalışmaya giden Asiye Aydoğmuş ve babası Orhan Aydoğmuş'un yanına gitti.

BayramD. ve Asiye Aydoğmuş arasında iddiaya göre eve dönme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ve Orhan Aydoğmuş’un da dahil olmasının ardından öfkelenen Bayram D. yanında bulunan tabancayla Asiye Aydoğmuş ve Orhan Aydoğmuş ile kendisine engel olmaya çalışan muhtar Ayşe Adıgüzel’e ateş açarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Asiye Aydoğmuş, Orhan Aydoğmuş ve Ayşe Adıgüzel’in cansız bedeniyle karşılaştı. Cenazeler yapılan incelemenin ardından morga konulurken, jandarma kaçan cinayet şüphelisi Bayram D.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Bayram D., Gelendost ilçesine bağlı Bağıllı köyü yakınlarında kaçmaya çalıştığı otomobilde yakalandı. Gözaltına alınan Bayram D. ifadesi alınmak üzere Yalvaç İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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