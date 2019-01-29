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Tartıştığı eniştesini bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 08:15 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta Fatih A.

Tartıştığı eniştesini bıçaklayarak öldürdü

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta Fatih A. (24), boşanma aşamasında olan ablasının eşi İdris Avcı'yı (28), bıçaklayarak öldürdü.
Olay, akşam saatlerinde Şeyhadil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 hafta önce boşanma kararı alan ve ayrı yaşayan Zehra Avcı ile İdris Avcı, boşanma sürecini konuşmak için buluştu. Ancak çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada olay yerine Zehra Avcı'nın kardeşi Fatih A. da geldi. Tartışmaya dahil olan Fatih A., eniştesi İdris Avcı'yı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Avcı, ambulansla götürüldüğü özel bir hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Fatih A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayı duyup hastaneye giden Avcı'nın yakınları ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi.
Gözaltına alınan Fatih A.'nın ablasına hakaret ettiği için eniştesini bıçakladığını söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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Tartıştığı eniştesini bıçaklayarak öldürdüTartıştığı eniştesini bıçaklayarak öldürdüTartıştığı eniştesini bıçaklayarak öldürdü

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