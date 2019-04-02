HABER

Tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle bacağından vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 17:55 | Son Güncelleme

BOLU'da, Kubilay Yalçın (25) tartıştığı teyzesinin eşi İsa Şeker'i (38) evinin önünde pompalı tüfekle bacağından vurdu.  Olay, saat 15.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Gülnar Sokak'ta İsa Şeker’e ait evin önünde meydana geldi.

Tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle bacağından vurdu

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU'da, Kubilay Yalçın (25) tartıştığı teyzesinin eşi İsa Şeker'i (38) evinin önünde pompalı tüfekle bacağından vurdu.
Olay, saat 15.00 sıralarında Sağlık Mahallesi Gülnar Sokak'ta İsa Şeker’e ait evin önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatta bekçilik yapan İsa Şeker, baldızının oğlu Kubilay Yalçın'la sabah saatlerinde ailevi meseleler nedeniyle tartıştı. Tartışmanın ardından Kubilay Yalçın kendi evine giderek ruhsatlı av tüfeğini alıp, evinin önüne geldiği İsa Şeker'i dışarıya çağırdı. Kubilay Yalçın, evden çıkan eniştesine pompalı tüfekle 3 el ateş açtı. Şeker'in sağ bacağından vuruldu. Kubilay Yalçın olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. İsa Şeker, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.
Olayın ardından kaçan Kubilay Yalçın, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI

Tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle bacağından vurduTartıştığı eniştesini pompalı tüfekle bacağından vurduTartıştığı eniştesini pompalı tüfekle bacağından vurduTartıştığı eniştesini pompalı tüfekle bacağından vurdu

Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi! Üniversiteli genç kız otostopla 75 il gezdi!
Musul’da sudan çıkarılan ceset sayısı 4’e yükseldiMusul’da sudan çıkarılan ceset sayısı 4’e yükseldi
Polis memuru, tabancasıyla intihar ettiPolis memuru, tabancasıyla intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.