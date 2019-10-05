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Tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 19:02 | Son Güncelleme

Eskişehir’de 22 yaşındaki genç, tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle ateş açarak öldürdü.Edinilen bilgiye göre olay, merkez Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Mehmetçikler Sokak üzerinde meydana geldi.

Eskişehir’de 22 yaşındaki genç, tartıştığı eniştesini pompalı tüfekle ateş açarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Mehmetçikler Sokak üzerinde meydana geldi. Yunus Ö. (22) ile eniştesi Eşref Santur (33) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Yunus Ö. yanında bulunan pompalı tüfek ile eniştesine 5 el ateş ederek yaralayıp evden ayrıldı. Bu esnada sokakta tüfekle gezen birinin olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipleri gören Yunus Ö., söz konusu tüfekle birlikte teslim oldu. Yunus Ö.’nün eniştesine 5 el ateş açtığını bildirmesi üzerine ikamete giren ekipler, Santur’un öldüğünü belirledi. Eşref Santur’un cesedi, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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