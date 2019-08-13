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Tartıştığı erkek arkadaşına kafa attı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 16:46 | Son Güncelleme

SİNOP'ta bir genç kız, sokak ortasında tartıştığı erkek arkadaşına kafa attı.

Tartıştığı erkek arkadaşına kafa attı

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta bir genç kız, sokak ortasında tartıştığı erkek arkadaşına kafa attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Genç kız, erkek arkadaşı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kız, erkek arkadaşına aniden kafa attı. Neye uğradığını şaşıran erkek, karşılık vermezken, genç kızı çevredekiler sakinleştirdi. İkili daha sonra caddeden uzaklaştı. O anlar, bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Tartıştığı erkek arkadaşına kafa attıTartıştığı erkek arkadaşına kafa attıTartıştığı erkek arkadaşına kafa attıTartıştığı erkek arkadaşına kafa attı

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