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Tartıştığı erkek arkadaşına kafa attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 18:03 | Son Güncelleme

Sinop'ta bir genç kız, sokak ortasında tartıştığı erkek arkadaşına kafa attı.

Sinop'ta bir genç kız, sokak ortasında tartıştığı erkek arkadaşına kafa attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, saat 15.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Genç kız, erkek arkadaşı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kız, erkek arkadaşına aniden kafa attı. Neye uğradığını şaşıran erkek, karşılık vermezken, genç kızı çevredekiler sakinleştirdi. İkili daha sonra caddeden uzaklaştı. O anlar, bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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