Tartıştığı erkek arkadaşını sokak ortasında bıçakladı!

Olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde bir spor merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahide Y., spor merkezi çıkışında kendisini bekleyen ve sürekli rahatsız ettiği iddia edilen eski erkek arkadaşı Murat K. (26) ile tartıştı. Mahide Y. kendisine tokat atan erkek arkadaşını kolundan ve sırtından bıçakla yaraladı.
Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kolundan ve sırtından aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Murat K. aracına bindi ve Bafra Devlet Hastanesine giderek tedavi altına alındı. Yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi.
Olay sonrası gözaltına alınan Mahide Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı Bafra Adliyesinde mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
İHA
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