- TARTIŞTIĞI EŞİ OTOMOBİLİN KAPILARINI KİLİTLEYİNCE AZ DAHA CANINDAN OLUYORDU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Taner YENER/İSTANBUL DHA
Sarıyer'de otomobilde eşi Barış A., ile tartışma yaşayan kadın, eşi inince kapıyı kilitledi. Uzun süre araca binmeye çalışan Barış A., aracın hareket etmesi sonucu kendisini yerde buldu. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan Barış A., daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
Olay Sarıyer Köybaşı Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre park halindeki otomobilde Barış A., ile eşi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Barış A. bir süre sonra otomobilden indi. O sırada eşi ise otomobilin kapılarını içeriden kilitledi. Durumu fark eden Barış A., otomobilin kapısını açmak için uzun süre uğraştı. Eşinin kapıları açmaması üzerine Barış A., otomobilin hareket etmesini engellemek için otomobilin ön camına uzandı. Daha sonra otomobilin ön yolcu kapısına yönelen Barış A., otomobilin hareket etmesi sonucu kendini yerde buldu. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan Barış A., daha sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.
Görüntü Dökümü:
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-Barış A.'nın otomobilin kapısını açmaya çalışması
-Otomobilin hareket etmemesi için adamın otomobilin üzerine yatması
-Otomobilin hareket etmesi sonucu adamın yere düşmesi
-Yerden kalkan adamın yürüyerek uzaklaşması
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