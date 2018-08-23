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Tartıştığı eşi ve iki kardeşini silahla yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 11:50 | Son Güncelleme

Tartıştığı eşi ve iki kardeşini silahla yaraladı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı eşi ve iki kardeşini tabancayla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesinde oturan Ali K. (34) ile eşi Canan K. (28), kardeşleri Mehmet K. (32) ve İbrahim K. (36) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali K, ruhsatlı tabancasıyla eşi ve kardeşlerini yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Ali K. gözaltına alındı.

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Elbistan eşi ve kardeşlerini yaraladı Kahramanmaraş silahla yaralama

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