HABER

Tartıştığı eşi ve komşusunu tabancayla vurup, kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 18:31 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, İ.D., akaryakıt istasyonunda tartıştığı eşi Y.D.

Tartıştığı eşi ve komşusunu tabancayla vurup, kaçtı

Elif FİLİZ/ÇINAR (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, İ.D., akaryakıt istasyonunda tartıştığı eşi Y.D. ve komşusu A.G.'yi tabancayla vurarak yaraladı. Ağır yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırılırken, İ.D. kaçtı.
Olay, öğlen saatlerinde, Çınar ilçesinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda, İ.D., eşi Y.D. ve komşusu A.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İ.D. tabancayla eşi ve komşusuna ateş etti. Mermilerin isabet etmesiyle yaralanan Y.D. ve A.G. kanlar içinde yere yığıldı, İ.D. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Y.D. ve A.G. ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Y.D. ile A.G.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.
Polis ekipleri, İ.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERGece kulübünde iki öğrenci öğretmene aynı anda tecavüz etti!Gece kulübünde iki öğrenci öğretmene aynı anda tecavüz etti!
67 yaşındaki kadının Hülya Avşar ile tenis oynama hayali gerçek oldu67 yaşındaki kadının Hülya Avşar ile tenis oynama hayali gerçek oldu
Öğretmene Saygı Bisiklet ŞenliğiÖğretmene Saygı Bisiklet Şenliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Ankara'yı sarsan iddia! Rahmi Turan kaynağını açıkladı

Ankara'yı sarsan iddia! Rahmi Turan kaynağını açıkladı

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Arda Turan'ın gol sonrası olay görüntüsü

Arda Turan'ın gol sonrası olay görüntüsü

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Rahmi Turan 'kaynağım' demişti! Talat Atilla'dan ilk açıklama

Rahmi Turan 'kaynağım' demişti! Talat Atilla'dan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Zonguldak'ta fabrikada patlama! Yaralılar var

Fabrikada patlama! Yaralılar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Ey Kemal Kılıçdaroğlu, kıskanma ne olur, çalış senin de olur

Bakan Soylu böyle seslendi: Ey Kılıçdaroğlu...

Ağız gargarası kullandı, ehliyetine 6 ay el konuldu

Ağız gargarası kullandı, ehliyetine 6 ay el konuldu

Evde tartıştığı 3 arkadaşını bıçakladı

Dehşet evi! Arkadaşlarına bıçakla saldırdı

Camiye boyalı saldırı

Camiye boyalı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.