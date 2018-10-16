Tartıştığı eşini 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu cinnet getiren Halil Y., eşi Havva Y.'yi 10 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, hastanede tedaviye alınırken, Halil Y. polise teslim oldu.
Merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde oturan Havva- Halil Y. çifti, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Halil Y. (36), eşi Havva Y.'yi (42) bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesi alan kadın, ağır yaralandı. Havva Y., Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayın ardından Halil Y. polise teslim oldu.
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