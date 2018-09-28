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Tartıştığı eşini 12. kattan attığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 15:47 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta tartıştığı eşini 12. kattaki balkondan atarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta tartıştığı eşini oturdukları 12'nci kattaki evinin balkonundan atarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt'taki bir sitenin 12. katındaki evlerinde B.G ile eşi Sevde G arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.G, evlerinin balkonuna giden eşi Sevde G'yi iterek aşağı attı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Sevde G'nin cesedi, olay yenindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli B.G, polis polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Esenyurt

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