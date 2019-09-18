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Tartıştığı eşini bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 10:32 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de Afganistan uyruklu kaynakçı E.K.

Tartıştığı eşini bıçakladı

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de Afganistan uyruklu kaynakçı E.K. (30), evde tartıştığı eşi Shakiba Kazemi'yi (32) bıçaklayarak yaraladı. Kazemi, hastanede tedaviye alınırken, E.K., gözaltına alındı.
Olay, sabah saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesinde E.K. ve eşinin yaşadığı evde meydana geldi. Sanayi sitesinde kaynakçı olarak çalışan E.K., evde 2 çocuğunun annesi eşi Shakiba Kazemi ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında sinir krizi geçiren E.K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşi Shakiba Kazemi'yi göğüs, sırt ve boyun kısımlarından bıçaklayarak kaçtı. Yaralanan kadın, sesler üzerine gelen komşularının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Shakiba Kazemi, burada tedavi altına alınırken, olayın ardından kaçan E.K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Evde inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Tartıştığı eşini bıçakladıTartıştığı eşini bıçakladıTartıştığı eşini bıçakladı

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