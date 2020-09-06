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  4. Tartıştığı eşini bıçaklamıştı! Flaş karar

Tartıştığı eşini bıçaklamıştı! Flaş karar

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2020 16:17 | Son Güncelleme

Samsun'da tartıştığı eşini bıçakla ağır yaralayan koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tartıştığı eşini bıçaklamıştı! Flaş karar

Olay, Atakum ilçesi Taflan Camii Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.Ç. (46) adlı şahıs evlerinde tartıştığı 8 yıllık eşi 1 çocuk annesi N.Ç.'yi (36) bıçakla yaraladı. 3 yerinden yaralanan N.Ç., Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÖFKELİ KOCA POLİSE TESLİM OLDU

N.Ç.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan öfkeli koca ise polise teslim oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan Z.Ç. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Z.Ç., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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