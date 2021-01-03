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Tartıştığı eşini boğarak öldürdü

03.01.2021 22:27 | Son Güncelleme:
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Çorum’da bir kişi tartıştığı dini nikahlı eşini boğarak öldürdü.Olay, Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi.

Çorum’da bir kişi tartıştığı dini nikahlı eşini boğarak öldürdü.
Olay, Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya 1. Caddesi üzerinde bir apartmanda bulunan Polat H. (31) ile dini nikahlı eşi Aslıhan Dal (29) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Polat H., eşini boğdu. Daha sonra polisi arayan Polat H., eşini boğduğunu söyledi. Bunun üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibinin yanı sıra sağlık görevlileri ve itfaiye sevk edildi. Apartmana gelen polisler kapının açılmaması üzerine evin kapısını kırarak içeri girdi. Yerde hareketsiz şekilde yatan Dal, polis ve sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Dal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından gözaltına alınan Polat H., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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