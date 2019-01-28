HABER

Tartıştığı eşini 'DEAŞ'lı' diye ihbar eden kadın ifade değiştirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2019 22:49 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de boşanma aşamasındaki eşi Ramazan S.'yi, 'DEAŞ terör örgütü üyesi' diyerek, ihbar eden ve tutuksuz olarak yargılanmasına neden olan F.S., ifadesini mahkemede değiştirdi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de boşanma aşamasındaki eşi Ramazan S.'yi, 'DEAŞ terör örgütü üyesi' diyerek, ihbar eden ve tutuksuz olarak yargılanmasına neden olan F.S., ifadesini mahkemede değiştirdi. F.S., "Bir anlık sinirle, asılsız ifadelerle ihbarda bulundum" dedi. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'DEAŞ terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuksuz yargılanan sanık Ramazan S., savunmasında DEAŞ ile irtibatı olmadığını savunarak, "Eşim ile boşanma aşamasındaydık. İnternetten boşanma üzerine fetvalara bakıyordum. O, buna kızıp yalan beyanda bulundu. DEAŞ üyesi değilim. DEAŞ propagandası da yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi. Sanık Ramazan S.'nin dava sürecinde boşandığı eski eşi F.S. de tanık olarak verdiği ifadesinde "Ramazan'a kızdım ve bir anlık sinirle ihbarda bulundum. Ramazan ile tartışmamız sonrası asılsız ifadelerle ihbarda bulundum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Otomobil çığdan son anda kurtulduOtomobil çığdan son anda kurtuldu
Yaşlı bakım merkezinde 'işkence' iddiasına 22 gözaltıYaşlı bakım merkezinde 'işkence' iddiasına 22 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

HDP İstanbul, İzmir ve Adana'da aday göstermeyecek!

HDP İstanbul, İzmir ve Adana'da aday göstermeyecek!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

En özel görüntüler yayınlandı

En özel görüntüler yayınlandı

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar CHP'den istifa etti

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar CHP'den istifa etti

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Ankara'da engelli çocuğu bağırdığı için dolmuştan indirildi

Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.