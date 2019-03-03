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Tartıştığı eşini iki yerinden bıçaklayarak yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 21:02 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde Süleyman D., tartıştığı eşi Nurgül D.'yi iki yerinden bıçaklayarak yaraladı.

Tartıştığı eşini iki yerinden bıçaklayarak yaraladı

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde Süleyman D., tartıştığı eşi Nurgül D.'yi iki yerinden bıçaklayarak yaraladı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman D., iddiaya göre yolda yürüdükleri sırada henüz bilinmeyen nedenle eşi Nurgül D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Süleyman D., eşi Nurgül’ü iki yerinden bıçakladı. Süleyman D.'nin olayın hemen ardından polisi arayıp, eşini bıçakladığını söylemesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Süleyman D. ise polise teslim oldu. Hastanede tedavisi süren Nurgül D.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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Tartıştığı eşini iki yerinden bıçaklayarak yaraladıTartıştığı eşini iki yerinden bıçaklayarak yaraladı

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