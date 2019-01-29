Tartıştığı eşini karnından vurup ağır yaraladı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Çumra ilçesinde Serdar Osman Ç. (43), tartıştığı eşi Zekiye Ç.'yi (40) tabanca ile karnından vurararak ağır yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı, eşi gözaltına alındı.
Olay, saat 10.15 sıralarında Ürünlü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Osman Ç., eşi Zekiye Ç. ile ailevi problemler nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Serdar Osman Ç., ruhatsız tabancasıyla iki el ateş ederek eşi Zekiye Ç.'yi ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karnına isabet eden kurşunlarla yaralanan Zekiye Ç., ambulansla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Zekiye Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Serdar Osman Ç. ise olay sonrası suç aleti tabanca ile birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
7 aylık kabus: Hayatımız karardı!
CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum