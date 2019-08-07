HABER

Tartıştığı eşini öldüren kişi intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 15:59 | Son Güncelleme

Tartıştığı eşini öldüren kişi intihar etti

Kırıkkale'de tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldüren 76 yaşındaki kişi, aynı silahla intihar etti.

İddiaya göre, Sanayi Mahallesi 1269. Sokak'ta ikamet eden Hacı C. (76) ile eşi Nesibe C. (69) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hacı C'nin evde bulunan pompalı tüfekle ateş ettiği eşi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Hacı C, aynı silahla canına kıydı.

Bu sırada evde bulunan çiftin torunu A.C. bağırarak, dışarı çıktı. Çocuğun sesini duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Polis ve sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

PARTNER Son halini gören tanıyamıyor! Ünlü oyuncu eridi Son halini gören tanıyamıyor! Ünlü oyuncu eridi
Yangına müdahale için bırakılan su bidonlarını kırmışlarYangına müdahale için bırakılan su bidonlarını kırmışlar
Sakarya Üniversitesi’nde kontenjanlar dolduSakarya Üniversitesi’nde kontenjanlar doldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet kırıkkale

En Çok Okunan Haberler

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Bikinili selfie çekip altına not düştü

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

Elleri ve kolları bağlı, direğe asılı halde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

13 yaşındaki Hüseyin'in katiliyle ilgili şaşırtan detay!

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Etkisiz hale getirildi

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Bakan Gül: Yargı Reformu Strateji Belgesi Meclis'in ilk gündem maddesi olacak

Bakan Gül açıkladı! Meclis açıldığında ilk gündem maddesi olacak

Antalya sahilleri dolup taştı

Sıcaktan kaçan sahile koştu

Osmanlı'nın Kabe örtüsü dünyaya tanıtılıyor

Dünyanın dört bir yanından görmeye geliyorlar

Restoran sahibine bomba patlatarak gözdağı verdiler

Tartışma büyüyünce bomba patlatıp gözdağı verdiler!

HDP'li belediyenin biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı iddiası

HDP'li belediyeye 'biyolojik atık' şoku! Eğer doğruysa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.