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Tartıştığı eşini öldürüp intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 18:21 | Son Güncelleme

Konya’da yaşlı bir adam, tartıştığı karısını tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.Olay, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi.

Konya’da yaşlı bir adam, tartıştığı karısını tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.
Olay, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 87 yaşındaki Hüseyin Altuner evinin bahçesinde 66 yaşındaki karısı Fatma Altuner ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Hüseyin Altuner, tabancayla eşinin başına ateş ettikten sonra kendine ateş ederek intihar etti. Olayın ihbar edilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde karı kocanın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından yaşlı çiftin cansız bedenleri morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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