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Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 23:37 | Son Güncelleme

Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir kişi, tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi'nde oturan Nazım Şahin, eşi Fındık Şahin (58) ile henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Nazım Şahin, ruhsatsız tabancasıyla eşini vurdu.

Fındık Şahin, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Şahin, yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Cinayet zanlısı Nazım Şahin, gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet koca Niğde tabanca

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