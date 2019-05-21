Tartıştığı eşini tabancayla öldürdü

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de tartıştığı eşi Nazım Şahin (60) tarafından tabancayla vurulan Fındık Şahin, hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nazım Şahin (60) ile eşi Fındık Şahin (58) arasında evde oldukları sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nazım Şahin, tabancayla eşine ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Fındık Şahin, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Nazım Şahin ise polis tarafından gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



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