Niğde’de bir kişi, tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi’nde ikamet eden Nazım Ş., eşi Fındık Ş. (58) ile henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma büyürken, Nazım Ş. karısını ruhsatsız tabancasıyla vurdu. Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karısını öldüren şahıs ise gözaltına alındı.

