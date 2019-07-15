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Tartıştığı eşini tabancayla yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 23:45 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde, maden işçisi Fatih D.

Tartıştığı eşini tabancayla yaraladı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde, maden işçisi Fatih D. (35), evde tartıştığı eşi Gamze D.’yi (32) tabancayla ateş ederek yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde Geyikbeli Mahallesi’nde bulanan işçi lojmanlarında meydana geldi. Fatih D. (35), yeni taşındıkları lojmanda eşi Gamze D. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Fatih D., tartışma sırasında ruhsatsız tabancasıyla Gamze D.’ye ateş ederek göğsünden vurdu. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Gamze D., özel hastanede tedavi altına alındı. Gamze D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Fatih D. ise olayın ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Tartıştığı eşini tabancayla yaraladı

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