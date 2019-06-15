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Tartıştığı eşini tüfekle yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 21:26 | Son Güncelleme

Çorum'da bir kişi, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini tüfekle vurarak yaraladı

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir kişi tartıştığı eşini tüfekle vurarak yaraladı.

İddiaya göre, Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde, Abdullah M. (44) ile boşanma aşamasındaki eşi Miyase M. (41) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle otomobilinden pompalı tüfeğini alan Abdullah M, ateş açtığı eşini bacaklarından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Otomobille kaçan Abdullah M, polislerce Çorum-Samsun kara yolundaki taş ocağında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Görgü tanıkları, tüfekten çıkan saçmaların Miyase M'nin elindeki çelik tencerelere isabet etmesi nedeniyle daha ağır yaralanmasını engellediğini ifade etti.

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Çorum silahla yaralama Silahlı kavga tartışma

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