Tartıştığı eşini tüfekle yaraladı

Adana'nın Kozan ilçesinde tartıştığı eşini tüfekle ağır yaralayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ağlıboğaz Mahallesi Feke Caddesi'ndeki evlerinde Meryem D. (21) ile eşi Ahmet D. (24) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Meryem D. evden uzaklaştı. Ahmet D, kovaladığı eşine yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş etti. Eşinin kafasından ağır yaralanması üzerine polisi arayan Ahmet D, "Eşimi vurdum otomobille hastaneye götürüyorum." diyerek ihbarda bulundu.

Eşi Meryem D’yi Kozan Devlet Hastanesi'ne götüren Ahmet D, acil servis önünde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hayati tehlikesi bulunan Meryem D, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine sevk edildi. Gözaltına alınan Ahmet D. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

