Tartıştığı eşinin evini yaktığı iddiası

Zonguldak'ta, tartıştığı eşinin evini yaktığı iddia edilen kişi, polis ekiplerince ikna edilerek evden çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, ayrı yaşadığı eşinin Ontemmuz Mahallesi'ndeki evine giden E.K. (31), eşiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyüdüğü sırada evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye personeli yangını söndürürken, polis ekipleri evi yaktığı öne sürülen ve evden çıkmamakta direnen E.K'yi ikna etmeye çalıştı.
Bir süre sonra ikna yoluyla evden çıkarılan E.K, bu sefer de ambulansa binmemek için çaba gösterdi. E.K, ikna edilmesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada E.K'nin yakınları, görüntü almaya çalışan basın mensuplarına saldırdı.
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