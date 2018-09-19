HABER

Tartıştığı eşinin evini yaktığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 20:45 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, tartıştığı eşinin evini yaktığı ileri sürülen kişi, polis ekiplerince ikna edilerek evden çıkarıldı

Zonguldak'ta, tartıştığı eşinin evini yaktığı iddia edilen kişi, polis ekiplerince ikna edilerek evden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, ayrı yaşadığı eşinin Ontemmuz Mahallesi'ndeki evine giden E.K. (31), eşiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüdüğü sırada evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye personeli yangını söndürürken, polis ekipleri evi yaktığı öne sürülen ve evden çıkmamakta direnen E.K'yi ikna etmeye çalıştı.

Bir süre sonra ikna yoluyla evden çıkarılan E.K, bu sefer de ambulansa binmemek için çaba gösterdi. E.K, ikna edilmesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada E.K'nin yakınları, görüntü almaya çalışan basın mensuplarına saldırdı.

PARTNEREğlencenin dozu kaçınca...Eğlencenin dozu kaçınca...
Rus arama-kurtarma gemisi boğazdan geçtiRus arama-kurtarma gemisi boğazdan geçti
Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tartışma Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Yine Rus jeti düştü!

Yine Rus jeti düştü!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog

Naz Mila'nın paylaşımları rahatsız etti! Instagram'ı kapandı

Naz Mila'nın paylaşımları rahatsız etti! Instagram'ı kapandı

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!

Yeni Havalimanı'nın tanıtımı için piste çıkan Kenan Sofuoğlu, F-16 ile prova yarışı yaptı!

MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!

MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!

Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu

Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu

Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!

Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!

CHP'li Muharrem Erkek'ten Rahip Brunson ile ilgili çarpıcı iddia: 12 Ekim'de serbest kalabilir!

CHP'li Muharrem Erkek'ten Rahip Brunson ile ilgili çarpıcı iddia: 12 Ekim'de serbest kalabilir!

ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!

ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.