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Tartıştığı eski eşi ile annesini ve 2 üvey oğlunu tabancayla vurdu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 01:03 | Son Güncelleme

YARALI KADIN ÖLDÜ, KIZI VE TORUNLARININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR Maçka ilçesinde, Turan Ç.

Tartıştığı eski eşi ile annesini ve 2 üvey oğlunu tabancayla vurdu (2)

YARALI KADIN ÖLDÜ, KIZI VE TORUNLARININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Maçka ilçesinde, Turan Ç. tarafından tabancayla vurulan Bedirhan Kargı, ağır yaralı olarak tedavi gördüğü KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayda kurşunların hedefi olan ve yanak kısmından yaralanan Hediye Kargı ile karın boşluklarından yaralanan oğulları Berkay ve Batuhan Bülbül'ün ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
BALKON CAMINI KIRIP EVE GİRMİŞ
Saldırgan Turan Ç.'nin, dehşet yaşanan eve balkon camını kırarak girdiği, bu sırada karşısına çıkan eski eşi Hediye Kargı ile tartışmaya başladıkları, ardından da belinden çıkardığı tabancasını eski eşi, 2 üvey oğlu ile eski kayınvalidesine yönelterek defalarca ateşlediği öğrenildi.
OLAY YERİNDEN KAÇTIĞI OTOMOBİLİN PLAKASI TESPİT EDİLDİ
Öte yandan, olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için jandarma ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor. Jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde, saldırganın olay sonrası beyaz bir otomobile binerek olay yerinden kaçtığını tespit edildi. Ekipler, plakasını tespit ettiği otomobili ve saldırganı yakalamak için MOBESE ile iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı.

FOTOĞRAFLI

Tartıştığı eski eşi ile annesini ve 2 üvey oğlunu tabancayla vurdu (2)

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