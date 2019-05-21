Tartıştığı eski eşini bıçakla yaralayan kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, "çocuk görme" yüzünden parkta çıkan kavgada eski eşini bıçaklayan kişi tutuklandı.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki parkta çocuklarını görme yüzünden çıkan tartışmada eski eşi Yasemin G'yi (31) bıçaklayan ve olay yerinden geçen jandarma ekipleri tarafından yakalanan Özgür D. (40), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çocukların velayeti eski eşinde olan şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, Özgür D'nin olay yerinden geçmekte olan jandarma tarafından etkisiz hale getirilmesi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Pamukkale ilçesinde, iki yıl önce boşanan Özgür D. (40) ile eski eşi Yasemin G. (31) arasında Karşıyaka Mahallesi'ndeki parkta dün akşam saatlerinde "çocukları görme" yüzünden tartışma çıkmış, iki çocuğunun velayeti kendisinde olan Yasemin G, Özgür D. tarafından kalçasından bıçaklamıştı.

