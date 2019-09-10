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Tartıştığı eski eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 19:15 | Son Güncelleme

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Nuh Gürel (53), tartıştığı eski eşi Lütfiye Yüksel’i (45) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Tartıştığı eski eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Nuh Gürel (53), tartıştığı eski eşi Lütfiye Yüksel’i (45) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Gürel'in ifadesinde, "Benden sürekli para istiyordu. Bugün yine aradı, 'Acil 500 lira lazım' dedi. Bende 'Yok' dedim. Kapıma geldi. 'Bana para vereceksin seni vurdururum, öldürtürüm' dedi. Kendimi kaybettim, vurdum" dediği öğrenildi.
Olay, öğleden sonra, Şahin Özbilen Mahallesi, Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki evde meydana geldi. 3 çocukları olan Nuh Gürel ile Lütfiye Yüksel yaklaşık 6 ay önce boşandı. Lütfiye Yüksel, eski eşi Nuh Gürel'in evine geldi. İddiaya göre, Yüksel, Gürel'i tehdit ederek para isteyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Gürel pompalı tüfekle Lütfiye Yüksel'i vurdu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yüksel ardından Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yüksel, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Nuh Gürel, emniyete götürüldü. Gürel'in ifadesinde, "6 ay önce eşimden ayrıldım. Benden sürekli para istiyordu. Param olursa veriyordum, olmazsa yok diyordum. Sürekli tehdit edip bağırıp çağırıyor para istiyordu. Evimde oturduğum sırada yine aradı, 'Acil 500 lira lazım' dedi. Bende 'Yok' dedim. Bir saat sonra kapıma geldi. 'Bana para vereceksin seni vurdururum, öldürtürüm' diyince kendimi kaybettim, vurdum" dediği öğrenildi.
Lütfiye Yüksel’in cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Tartıştığı eski eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdüTartıştığı eski eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdüTartıştığı eski eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

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