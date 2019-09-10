Tartıştığı eski eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Nuh Gürel (53), tartıştığı eski eşi Lütfiye Yüksel’i (45) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Gürel'in ifadesinde, "Benden sürekli para istiyordu. Bugün yine aradı, 'Acil 500 lira lazım' dedi. Bende 'Yok' dedim. Kapıma geldi. 'Bana para vereceksin seni vurdururum, öldürtürüm' dedi. Kendimi kaybettim, vurdum" dediği öğrenildi.

Olay, öğleden sonra, Şahin Özbilen Mahallesi, Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki evde meydana geldi. 3 çocukları olan Nuh Gürel ile Lütfiye Yüksel yaklaşık 6 ay önce boşandı. Lütfiye Yüksel, eski eşi Nuh Gürel'in evine geldi. İddiaya göre, Yüksel, Gürel'i tehdit ederek para isteyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Gürel pompalı tüfekle Lütfiye Yüksel'i vurdu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yüksel ardından Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yüksel, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.