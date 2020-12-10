Tartıştığı eski sevgilisi bıçaklayıp kaçtıktan sonra teslim oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 22 yaşındaki genç kız tartıştığı erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olay Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre Çağla Ç. (22) eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. ile buluştuktan bir süre sonra aralarında tartışma yaşanmaya başladı. Tartışma sırasında Ufuk Ö., eski kız arkadaşını bir çok defa bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde kalan genç kız kendini sokağa atarak çevredekilerden yardım istedi. Mahalle sakinleri genç kızı durdurdukları ticari taksi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç kızın hastanedeki tedavisi ise devam ederken durumunun ciddiyetini koruyor. Eski sevgilisini bıçaklayarak olay yerinden kaçan Ufuk Ö.’nün ise Kandilli Jandarma Karakolu’na giderek teslim olduğu öğrenildi.



