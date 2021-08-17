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Tartıştığı eski sevgilisinin dairesini ateşe verdi

17.08.2021 01:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Karabağlar ilçesinde S.G., iddiaya göre tartıştığı eski sevgilisi E.B.'nin evini ateşe vererek kaçtı. Evde bulunan R.B.(16) çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, çıkardığı yangından bir süre sonra tekrar olay yerine dönen S.G.'ye mahalle sakinleri saldırdı. Polis, öfkeli kalabalığın elinden güçlükle kurtardığı S.G.'yi gözaltına aldı.

Tartıştığı eski sevgilisinin dairesini ateşe verdi

Olay, saat 23.00 sıralarında Sarıyer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.G. bir süre önce ayrıldığı sevgilisi E.B.'nin evine gelerek konuşmak istedi. Fakat E.B.'nin konuşma talebini reddetmesi üzerine ikili arasında tartışma başladı.

Yaşanan tartışmanın ardından S.G, ayrılırken, E.B'de 1'inci katta oturan komşusuna gitti. bu arada tekrar binaya dönen S.G., E.B.'nin 4'üncü kattaki dairesine çıktı. Kapının açık olmasını fırsat bilen S.G., dairede R.B.'nin olduğu sırada yangın çıkarttı.

S.G. olay yerinden hızla kaçarken, yangını fark eden mahalle sakinleri R.B.'yi deireden çıkartarak polis, sağlık ve itfaiye ekipleri haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile yangın söndürdü.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNE GERİ GELDİ

Bu arada daireyi ateşe verdikten sonra kaçan S.G., bir süre sonra tekrar olay yerine gelince gerginlik yaşandı. Mahalle sakinleri tarafından darp edilmek istenen S.G., polis ekipleri tarafından kurtarılarak polis merkezine götürüldü.

Yangın nedeniyle evde küçük çaplı maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Vatandaşlar tarafından daireden çıkartılan R.B.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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yangın İzmir
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