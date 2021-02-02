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Tartıştığı ev arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

02.02.2021 18:21 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Derince ilçesinde tartıştığı ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı ve beraberindeki şüpheli adliyeye sevk edildi.Olay, dün akşam saatlerinde Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde tartıştığı ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı ve beraberindeki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Kula (28), ev arkadaşı olduğu öğrenilen V.K. isimli şahıs ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Fatih Kula, V.K. tarafından bıçaklandı. Kula, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kula, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

V.K. ve olay sırasında evde olduğu belirlenen T.İ. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli V.K. gazetecilerin, "Neden yaptınız?" sorusunu ise "Ben yapmadım ki" diyerek yanıtladı.

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