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Tartıştığı ev sahibini bıçakla öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 15:40 | Son Güncelleme

MERSİN'de Atilla A.

Tartıştığı ev sahibini bıçakla öldürdü

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de Atilla A. (47), daire kapısının önünde tartıştığı ev sahibi Pakize Kurt'u (62) çeşitli yerlerinden bıçaklayarak, öldürdü.
Olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki 2 katlı binada meydana geldi. Altlı üstlü oturan Atilla A. ile ev sahibi Pakize Kurt arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kurt'un daire kapısının önünde başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Atilla A., yanında getirdiği bıçağı Pakize Kurt'a art arda sapladı. Çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadın, kanlar içinde yere yığılırken, Atilla A. ise kaçtı. Kurt'un evinde bulunanların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ağır yaralı olarak ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Pakize Kurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası kaçan Atilla A. ile birlikte yaşadığı Yasemin K., polis ekiplerince Kazanlı Mahallesi'ndeki sahilde gezerken, yakalandı. Gözaltına alınan Atilla A. ve Yasemin K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Tartıştığı ev sahibini bıçakla öldürdüTartıştığı ev sahibini bıçakla öldürdü

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