Tartıştığı ev sahibini bıçakla öldürdü (2)

TUTUKLANDI
Mersin'de tartıştığı ev sahibi Pakize Kurt'u (62) çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren kiracı Atilla A. (47), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Birlikte yaşadığı Yasemin K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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