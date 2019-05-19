Tartıştığı ev sahibinin oğlunu silahla yaraladı

ANKARA’da, ev sahibi ile tartışan Remzi H.’nin otomobilden açtığı ateşin hedefi olan ev sahibinin oğlu Birol Parlak yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi 1858. Sokak üzerinde meydana geldi. Ev sahibi ile iddiaya göre anlaşmazlık yaşayan Remzi H., henüz plakası belirlenemeyen otomobille sokaktan geçtiği sırada, ev sahibinin oturduğu binaya doğru ateş açtı. Bu sırada kapı önünde bulunan ev sahibinin oğlu Birol Parlak, karnına isabet eden kurşunla yaralandı. Saldırgan, otomobille olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan mahalleli, aldığı yarayla yere düşen Birol Parlak’ın yardımına koştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Parlak’ı ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Parlak’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerini, güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda Remzi H.’nin peşine düştü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü dökümü:

- Olay yerinden görüntü

- Polis ekiplerinin çalışması

- Mermi kovanları

- Evden görüntü

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)

