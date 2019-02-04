Tartıştığı gelini tarafından 8 yerinden bıçaklandı (2)

CİNAYETİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kaymakçı Mahallesi'nde Keriman A. (45) ile kayınvalidesi Ferizan A.'nın (68) arasındaki tartışmanın nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre, Ferizan A. torununun üzerine tarlanın tabusunu verdiği gerekçesiyle gelini Keriman A. ile tartıştı. Kayınvalidesi Ferizan A.'yı vücudunun 8 yerinden bıçaklayarak öldüren Keriman A.'nın jandarmadaki ifadesi sürüyor.
Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)
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