Tartıştığı genci göğsünden bıçakladı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, E.İ. (23), tartışmada kendisine küfrettiği iddiasıyla Erkan A.'yı (28) göğsünden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan E.İ., polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Atakum ilçesine bağlı Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan A. ile E.İ. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada E.İ., kendisine küfrettiğini öne sürdüğü Erkan A.'ya bıçakla saldırdı. Sol göğüs kısmından bıçaklanan Erkan A., kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı genci ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Erkan A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan E.İ., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. E.İ., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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