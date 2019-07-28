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Tartıştığı genci gözünden yaralayan yabancı uyruklu kişiye linç girişimi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 21:12 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, tarıtştıkları Ömer Faruk Özcan'ı (20), muşta ile gözünden yaralayan 3 yabancı uyruklu kişiden biri, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Tartıştığı genci gözünden yaralayan yabancı uyruklu kişiye linç girişimi

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, tarıtştıkları Ömer Faruk Özcan'ı (20), muşta ile gözünden yaralayan 3 yabancı uyruklu kişiden biri, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Araya giren polis ekipleri olayları güçlükle yatıştırdı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Yakutiye ilçesi kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen yabancı uyruklu 3 kişiden biri, bilinmeyen nedenle tartıştığı Ömer Faruk Özcan'ı cebinden çıkardığı muşta ile gözünden yaraladı. Olay gören çevredekiler gence yardım etti. Bu sırada yabancı uyruklu 2 kişi olay yerinden kaçarken, birini yakalayan kalabalık linç etmek istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, Yabancı uyruklu genci kalabalığın elinden jop kullanarak alabildi. Polis otosuna bindirilen genç, olay yerinden uzaklaştırıldı. Gelen takviye kuvvet ise toplanan kalabalığı dağıttı.
Linç edilmek istenen kişi ile olaydan sonra kaçan yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aziziye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özcan'ın tedaviye alındığı öğrenildi.
Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Tartıştığı genci gözünden yaralayan yabancı uyruklu kişiye linç girişimiTartıştığı genci gözünden yaralayan yabancı uyruklu kişiye linç girişimiTartıştığı genci gözünden yaralayan yabancı uyruklu kişiye linç girişimi

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