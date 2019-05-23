HABER

Tartıştığı genci kalbinden bıçaklayan zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 13:02 | Son Güncelleme

ERZURUM'da cadde ortasında çıkan tartışmada kalbinden bıçakladığı İbrahim Hakkı Turgut'un (23) ölümüne neden olan Zafer Çınar (24) mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da cadde ortasında çıkan tartışmada kalbinden bıçakladığı İbrahim Hakkı Turgut'un (23) ölümüne neden olan Zafer Çınar (24) mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, 21 Mayıs günü merkez Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi Kızılay İş Merkezi önünde meydana geldi. Daha önce bıçaklama olayı nedeniyle mahkemelik olan İbrahim Hakkı Turgut ile Zafer Çınar yolda karşılaşınca kavga çıktı. Kavga sırasında iki genç, birbirlerine bıçak çekti. Zafer Çınar, İbrahim Hakkı Turgut'u kalbinden bıçakladı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Hakkı Turgut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kavga sırasında kendisi de elinden hafif yaralanan Zafer Çınar ve 3 arkadaşı ise gözaltına aldı. Turgut'un cenazesi dün yakınları tarafından Adli Tıp morgundan alınarak merkez Aziziye ilçesine bağlı Süngeriş köyünde toprağa verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Zafer Çınar ve 3 arkadaşı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Zafer Çınar, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 arkadaşı ise serbest bırakıldı.

PARTNERGizem Karaca'ya dolandırıcı şoku!Gizem Karaca'ya dolandırıcı şoku!
Çatıdan düşen işçi kurtarılamadıÇatıdan düşen işçi kurtarılamadı
Kamyon kasasındaki kaçak göçmenler bitkin halde bulunduKamyon kasasındaki kaçak göçmenler bitkin halde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.