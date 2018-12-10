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Tartıştığı genci sokak ortasında karnından bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 12:27 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, madde bağımlısı olduğu öne sürülen M.B.Ü.

Tartıştığı genci sokak ortasında karnından bıçakladı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, madde bağımlısı olduğu öne sürülen M.B.Ü. (19), parkta tartıştıktan sonra peşinden gittiği S.Ü.'yü (17) sokak ortasında karnından bıçakladı. Ağır yaralanan S.Ü.'nün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. M.B.Ü. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, dün gece, Diriliş Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen M.B.Ü., henüz bilinmeyen nedenle S.Ü. ile tartıştı. M.B.Ü., bir süre sonra parktan ayrılan S.Ü.'yü takip ederek, sokak ortasında ekmek bıçağıyla karnından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirlenen S.Ü., sağlık görevlilerince ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. S.Ü., buradaki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat edilen S.Ü.'nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan M.B.Ü. ise kısa süre sonra bölgedeki parkta Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tartıştığı genci sokak ortasında karnından bıçakladıTartıştığı genci sokak ortasında karnından bıçakladı

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