HABER

Tartıştığı grubun arasına otomobiliyle giren sürücü ağabeyini ezerek öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 02:13 | Son Güncelleme

Ankara’nın Mamak ilçesinde tartıştıkları grubun arasına otomobiliyle giren sürücü, arabanın altında kalan ağabeyini yüzlerce metre sürükledi.

Ankara’nın Mamak ilçesinde tartıştıkları grubun arasına otomobiliyle giren sürücü, arabanın altında kalan ağabeyini yüzlerce metre sürükledi. Olayda, 1 kişi yaralanırken otomobilin altında kalan 1 kişi de hayatını kaybetti.
Olay, saat 22.30 sularında Ankara’nın Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi 482. Sokak’ta meydana geldi. Görgü şahitlerinin ifadesine göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın büyüyerek arbedeye dönüşmesi sonucunda Ekrem Karaca kolundan yaralandı. Daha sonra çevredeki vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken ağabeyinin yaralandığını gören Süleyman Karaca ise kalabalık grubun arasına yabancı plakalı otomobiliyle girdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan Süleyman Karaca’nın otomobilinin altında kalan ağabeyi ise yaklaşık 1 kilometre sürüklenerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların otomobili kaldırmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Ekrem Karaca, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan arabanın çarpmasıyla yaralanan 1 kişi de olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi.
Olaya ilişkin başlatılan inceleme kapsamında gözaltına alınan sürücü Süleyman Karaca, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

PARTNERCesedi uçurumun dibinde çıplak halde bulunmuştu, korkunç gerçek!Cesedi uçurumun dibinde çıplak halde bulunmuştu, korkunç gerçek!
Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!
Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralıÇorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

2020 Volkswagen Golf 8 tanıtıldı!

Komşuda sular durulmuyor! Ölü sayısı yükseliyor

Komşuda sular durulmuyor! Ölü sayısı yükseliyor

PKK yandaşları Türk aileye böyle saldırdı!

PKK yandaşları Türk aileye böyle saldırdı!

İBB satışa çıkardı! Vatandaş tepki gösterdi

İBB satışa çıkardı! Vatandaş tepki gösterdi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bombalı saldırı! Yaralılar var

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bombalı saldırı! Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da dehşet anları! Kalabalığın arasına daldı, abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi! !

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Giresun'da korkunç yangın! Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Hakkari Yüksekova'da ev inşaatında çökme: 7 yaralı

Ev inşaatında çökme: 7 yaralı

İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

İzmir'de korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

HDP önünde eylem yapan Halime teyze: Teröristler yeğenimi yanımdan kaçırdı

HDP önünde eylem yapan Halime teyze: Teröristler yeğenimi yanımdan kaçırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.