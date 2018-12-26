HABER

Tartıştığı güvenlik görevlisini vuran emekli polis tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 14:50 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde borç-alacak meselesi yüzünden tartıştığı özel güvenlik görevlisi D.Ş.'yi (45) tabancayla vurarak yaralayan emekli polis memuru N.E.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde borç-alacak meselesi yüzünden tartıştığı özel güvenlik görevlisi D.Ş.'yi (45) tabancayla vurarak yaralayan emekli polis memuru N.E. (46) tutuklandı. Bacaklarına 3 kurşun isabet eden ve hastanedeki ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde gözetime alınan D.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Alsancak Mahallesi Şair Eşref Bulvarı üzerinde meydana geldi. Emekli polis N.E., Şair Eşref Bulvarı'ndaki eğlence merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan D.Ş. ile karşılaştı. N.E., aralarında borç-alacak meselesi yüzünden önceden husumet buluduğu iddia edilen D.Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle N.E., yanında taşıdığı tabancayı çıkararak D.Ş.'ye ateş açtı. Kanlar içerisinde yere yığılan, D.Ş.'yi görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan D.Ş.'nin bacağına 3 kurşun isabet ettiği bildirildi. Buradaki ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde gözetim altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Olay yerinden kaçan N.E. ise bir süre sonra Gazi Bulvarı'nda Yunus ekipleri tarafından tabancasıyla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen N.E., tutuklandı.

Farkında değilsiniz ama telefonunuzu bozuyorsunuz! Sakın bunu yapmayınFarkında değilsiniz ama telefonunuzu bozuyorsunuz! Sakın bunu yapmayın
Bacanağını sokak ortasında öldürdüBacanağını sokak ortasında öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

Müjdat Gezen'den 'korkmuyor musunuz?' sorusuna yanıt

2019'da hayatımızda neler değişecek?

2019'da hayatımızda neler değişecek?

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Yüzde 25'lik indirim müjdesi!

Yüzde 25'lik indirim müjdesi!

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Antalya'da yakalandı! 'Büyümesi gerekiyor' deyip suya saldılar

Antalya'da yakalandı! 'Büyümesi gerekiyor' deyip suya saldılar

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya Büyükşehir Belediyesi önünde sıradışı protesto! Ölen köpekleri kefenleyip...

Kan donduran olay! Ölülerini kefene sarıp belediyenin...

Bursa'da yasak aşk cinayetinde şoke eden teklif: Çocuğu size verelim, şikayetçi olmayın

Yasak aşk cinayetinde kocadan şok teklif! 'Sevgiliden olan...'

Adana'da kan donduran olay! Karısını çekiç ve bıçakla öldürdü

Sabahın 8'inde komşunun kapısını çaldı! O sözleri duyanlar...

Ortaköy açıklarında ceset bulundu

Ortaköy açıklarında ceset bulundu

Cezaevi müdürü 'Kral benim' dedi, avukatı içeri almadı! Klasör silah sayıldı...

Avukata büyük şok! Elindeki silah sayıldı, cezaevine alınmadı

Yunanistan'a gitmeye çalışan Pakistan uyruklu 9 kişi yakalandı

Yunanistan'a gitmeye çalışan Pakistan uyruklu 9 kişi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.