Tartıştığı güvenlik görevlisini vuran emekli polis tutuklandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde borç-alacak meselesi yüzünden tartıştığı özel güvenlik görevlisi D.Ş.'yi (45) tabancayla vurarak yaralayan emekli polis memuru N.E. (46) tutuklandı. Bacaklarına 3 kurşun isabet eden ve hastanedeki ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde gözetime alınan D.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Alsancak Mahallesi Şair Eşref Bulvarı üzerinde meydana geldi. Emekli polis N.E., Şair Eşref Bulvarı'ndaki eğlence merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan D.Ş. ile karşılaştı. N.E., aralarında borç-alacak meselesi yüzünden önceden husumet buluduğu iddia edilen D.Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle N.E., yanında taşıdığı tabancayı çıkararak D.Ş.'ye ateş açtı. Kanlar içerisinde yere yığılan, D.Ş.'yi görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan D.Ş.'nin bacağına 3 kurşun isabet ettiği bildirildi. Buradaki ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde gözetim altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olay yerinden kaçan N.E. ise bir süre sonra Gazi Bulvarı'nda Yunus ekipleri tarafından tabancasıyla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen N.E., tutuklandı.

