Tartıştığı halk otobüsü sürücüsüne copla saldırdı

“Her gün bu sorunları yaşamaktan bıktık artık”

Saldırı anını anlatan halk otobüsü şoförü Onur Turluk, “Saat 18.00 sularında şüpheli bir şahıs tarafından darp edildim. Sadece önümde yeşil ışık yanmasına rağmen durduğu için ben de korna çalarak kendisini ikaz etim. İkaz ettikten sonra şahıs aracıyla önümü kesip önce arabaya vurmaya başladı. Aracıma vurunca ben de otobüsün şoför koltuğundaki yan camı açtım ve açmamla copu bileğime yemem bir oldu. Aldığım cop darbesiyle camı tekrar kapattım. Zaten şahsın darp ettiği görüntülerde de var. 5 gün iş göremez raporu aldım. Şahıstan sonuna kadar şikayetçiyim. Gerekli evrakları da emniyete ilettim görüntülerle birlikte. Böyle şahısların, böyle şehir zorbalarının bulunmasını ve bir an önce cezalandırılmasını istiyorum. Bizler emekçi insanlarız ve her gün bu sorunları yaşamaktan bıktık artık. Kolumun halini görüyorsunuz, şu an çalışamayacağım” dedi.

Saldırı anı amatör kamerada

Öte yandan magandanın otobüse saldırdığı anlar başka bir vatandaşın amatör kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sinirli otomobil sürücüsünün elinde copla gelerek önce otobüse sonra sürücüye saldırdığı görülüyor. Daha sonra otomobil sürücüsü bölgeden uzaklaşıyor ve otobüs şoförü eli coplu magandanın arkasından bağırıyor. Ayrıca görüntülerde diğer vatandaşların müdahale etmediği sadece izlediği görülüyor