Tartıştığı halk otobüsü sürücüsüne copla saldırdı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı özel halk otobüsü şoförüne copla saldırdı. Saldırı sonrasında otobüs şoförü kolundan yaralandı.

Olay Kocaeli’nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Turluk (34) idaresindeki 41 J 4302 plakalı özel halk otobüsü caddede seyir halindeyken, trafik lambasının yeşil yanmasına rağmen ön tarafta bulunan otomobilin hareketlenmediğini görünce korna çalarak ikaz etti. Bunun üzerine sinirlenen otomobil sürücüsü Turluk ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle birlikte otomobilinden elinde copla inen otomobil sürücüsü, özel halk otobüsüne saldırmaya başladı.

Otomobilden inerek copla saldırdı

Aracına saldırdığını gören Turluk, hemen camı açarak müdahale etmek istedi. Ancak gözü dönen sürücünün savurduğu cop darbelerinden birisini koluna alan Turluk, darbenin acısıyla camını kapattı. Otomobil sürücüsü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Turluk ise soluğu hemen polis karakolunda alarak trafikte kendisini darp eden sürücüden şikayetçi oldu. 3 çocuk babası Onur Turluk, magandanın saldırısı sonrasında 5 gün iş göremez raporu aldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.