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Tartıştığı halk otobüsü sürücüsüne copla saldırdı

26.11.2020 21:35 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı özel halk otobüsü şoförüne copla saldırdı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı özel halk otobüsü şoförüne copla saldırdı. Saldırı sonrasında otobüs şoförü kolundan yaralandı.
Olay Kocaeli’nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Turluk (34) idaresindeki 41 J 4302 plakalı özel halk otobüsü caddede seyir halindeyken, trafik lambasının yeşil yanmasına rağmen ön tarafta bulunan otomobilin hareketlenmediğini görünce korna çalarak ikaz etti. Bunun üzerine sinirlenen otomobil sürücüsü Turluk ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle birlikte otomobilinden elinde copla inen otomobil sürücüsü, özel halk otobüsüne saldırmaya başladı.

Otomobilden inerek copla saldırdı
Aracına saldırdığını gören Turluk, hemen camı açarak müdahale etmek istedi. Ancak gözü dönen sürücünün savurduğu cop darbelerinden birisini koluna alan Turluk, darbenin acısıyla camını kapattı. Otomobil sürücüsü daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Turluk ise soluğu hemen polis karakolunda alarak trafikte kendisini darp eden sürücüden şikayetçi oldu. 3 çocuk babası Onur Turluk, magandanın saldırısı sonrasında 5 gün iş göremez raporu aldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

“Her gün bu sorunları yaşamaktan bıktık artık”
Saldırı anını anlatan halk otobüsü şoförü Onur Turluk, “Saat 18.00 sularında şüpheli bir şahıs tarafından darp edildim. Sadece önümde yeşil ışık yanmasına rağmen durduğu için ben de korna çalarak kendisini ikaz etim. İkaz ettikten sonra şahıs aracıyla önümü kesip önce arabaya vurmaya başladı. Aracıma vurunca ben de otobüsün şoför koltuğundaki yan camı açtım ve açmamla copu bileğime yemem bir oldu. Aldığım cop darbesiyle camı tekrar kapattım. Zaten şahsın darp ettiği görüntülerde de var. 5 gün iş göremez raporu aldım. Şahıstan sonuna kadar şikayetçiyim. Gerekli evrakları da emniyete ilettim görüntülerle birlikte. Böyle şahısların, böyle şehir zorbalarının bulunmasını ve bir an önce cezalandırılmasını istiyorum. Bizler emekçi insanlarız ve her gün bu sorunları yaşamaktan bıktık artık. Kolumun halini görüyorsunuz, şu an çalışamayacağım” dedi.

Saldırı anı amatör kamerada
Öte yandan magandanın otobüse saldırdığı anlar başka bir vatandaşın amatör kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sinirli otomobil sürücüsünün elinde copla gelerek önce otobüse sonra sürücüye saldırdığı görülüyor. Daha sonra otomobil sürücüsü bölgeden uzaklaşıyor ve otobüs şoförü eli coplu magandanın arkasından bağırıyor. Ayrıca görüntülerde diğer vatandaşların müdahale etmediği sadece izlediği görülüyor

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