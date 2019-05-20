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Tartıştığı hamile eşini otomobilden attı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 09:20 | Son Güncelleme

ADANA'da otomobille seyir halindeyken kıskançlık nedeniyle tartıştığı dini nikahlı eşi tarafından yola atıldığı iddia edilen 3 aylık hamile A.E.

Tartıştığı hamile eşini otomobilden attı

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da otomobille seyir halindeyken kıskançlık nedeniyle tartıştığı dini nikahlı eşi tarafından yola atıldığı iddia edilen 3 aylık hamile A.E. (32) yaralandı.
Olay, Çukurova ilçesindeki Çoban Dede Parkı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası açıklanmayan otomobili kullanan C.Y. ile yanındaki dini nikahlı 3 aylık hamile eşi A.E., kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.E.'nin eşi tarafından otomobilden atıldığı iddia edildi. Otomobilden yola düşen A.E.'yi görenler, hemen yardımına koştu, ardından durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralanan A.E., olay yerine gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Tartıştığı hamile eşini otomobilden attıTartıştığı hamile eşini otomobilden attı

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