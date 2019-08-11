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Tartıştığı husumetlisini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 11:24 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da Barış K.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKRAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da Barış K. (20) husumetli olduğu Mustafa Enes Aka'yı (22) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Bir arkadaşıyla caddede yürüyen Mustafa Enes Aka, husumetli olduğu Barış K. ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Barış K. yanındaki bıçağı çekip, Mustafa Enes Aka'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Enes Aka, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan Barış K. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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