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Tartıştığı husumetlisini öldüren yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

05.03.2021 15:58 | Son Güncelleme:
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Kırşehir’de, tartıştığı husumetlisini öldüren yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kırşehir’de, Nasuhdede Mahallesinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen B.S.

Kırşehir’de, tartıştığı husumetlisini öldüren yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırşehir’de, Nasuhdede Mahallesinde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen B.S. ve A.V.Z. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.V.Z., yanındaki bıçakla B.S.’ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan B.S., kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.V.Z.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen A.V.Z., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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