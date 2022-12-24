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Tartıştığı iki kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı

24.12.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay Kastamonu’da yaşandı. Bir şahıs, tartıştığı 2 kişiyi silahla yaraladı. Saldırgan, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemenin ardından cezaevine konuldu.

Tartıştığı iki kişiyi silahla yaralayan şahıs tutuklandı

Olay, 23 Aralık'ta Kastamonu il merkezi Batı Çevreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan E.D. ile S.Y. ve A.O.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile yaşanan olayda E.D., S.Y. ve A.O.Y.'yi silahla yaralayıp olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. E.D. polis ekiplerince dün gece saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, Kastamonu Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda yaralanan 1 şahsın yoğun bakımda olduğu öğrenildi. (İHA)

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Yaralama Kastamonu

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